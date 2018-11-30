Суд в Турции выдал ордер на арест 15 саудовцев, обвиняемых в убийстве Хашогджи

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Суд в Турции выдал ордер на арест 15 саудовцев, обвиняемых в убийстве Хашогджи

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Джамаль Хашогджи. Фото: © Twitter/Jamal Khashoggi

Ранее сообщалось, что обвиняемые покинули территорию Турцию спустя три-четыре часа после совершения преступления.

Уголовный суд в Стамбуле выдал ордер на арест 15 саудовцев, обвиняемых в убийстве обозревателя The Washington Post Джамаля Хашогджи. Как сообщает газета "Ени шафак", такое решение принято по запросу Генеральной прокуратуры Турции.

Напомним, журналист саудовского происхождения, известный своей критикой Эр-Рияда, пропал в Стамбуле, после того как вошёл в здание саудовского консульства. Впоследствии выяснилось, что он был убит, а его тело расчленили.

Тело журналиста нашли в колодце на территории резиденции генконсула. Также сообщалось, что 15 граждан Саудовской Аравии, которые обвиняются в совершении преступления, покинули территорию Турции спустя три-четыре часа после убийства журналиста. Как писал Лайф, ранее в МИД Турции рассказали, что тело Хашогджи расчленили под музыку.

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