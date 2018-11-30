На Украине назвали условия, при которых пустят российских мужчин в страну

Утверждают, что ограничение как минимум не действует на дипломатов, на тех, кто едет на похороны или же имеет документы о временном или постоянном проживании в Незалежной.

Госпогранслужба Украины объяснила, при каких случаях запрет на въезд в страну для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет не действует. Исключением являются те представители сильного пола, у которых есть дипломатический статус или же они являются "обслуживающим персоналом для транспорта".

— Кроме того, те, которые имеют документы о подтверждении о постоянном или временном проживании на территории Украины и которые едут с поездками гуманитарного характера. Это, возможно, смерть или болезнь близких родственников, — заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Он также утверждает, что под запрет попали мужчины в возрасте 16–60 лет, так как эта категория граждан якобы представляет "наибольший риск дестабилизации ситуации в стране".

Как уже сообщал Лайф, въезд на Украину запрещён для российских мужчин в возрасте от 16 до 60 лет. Сделано это в рамках военного положения, введённого в стране 28 ноября, однако сроки действия запрета не называются.