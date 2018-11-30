Почти 5 млн россиян проголосовали за новые имена для аэропортов страны

Подчёркивается, что нынешние итоги являются предварительными. Окончательные результаты финального тура станут известны 4 декабря.

Почти пять миллионов россиян проголосовали за новые имена для аэропортов страны в рамках проекта "Великие имена России". Как отмечается на официальном сайте, сегодня "решающая битва за имена", ведь голосование завершится уже в 23:59 мск.

— На 14:00 последнего дня голосования 4 828 436 граждан приняли участие в выборе имён для аэропортов, — сообщается на сайте проекта. — На финише конкурса зафиксирована рекордная активность.

Кроме того, отмечается, что в трёх регионах произошла смена имён-лидеров. Так, в Новом Уренгое Иван Губкин обошёл Сабита Оруджева, в Екатеринбурге литератор Павел Бажов опередил промышленника Акинфия Демидова, а в Красноярске певец Дмитрий Хворостовский обошёл художника Василия Сурикова.

— На пике находится противостояние Пензы и Минеральных Вод за имя Михаила Лермонтова, — говорится на сайте проекта. — На данный момент в Минеральных Водах за поэта отдано 252 тысячи голосов, что составляет 87% от общего числа проголосовавших, в Пензе — 247 тысяч голосов, что составляет 84% от проголосовавших.

Именно благодаря Лермонтову эти два города стали абсолютными чемпионами конкурса по общему числу набранных голосов. Так, самые активные голосования проходят в следующих городах: Пенза, Минеральные воды, Симферополь, Горно-Алтайск, Уфа, Хабаровск, Москва (Домодедово).

Подчёркивается, что нынешние итоги являются предварительными. Окончательные результаты финального тура станут известны 4 декабря.