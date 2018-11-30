"Нашла вожжа под хвост". "Синие ведёрки" оценили идею продажи госномеров онлайн

По мнению лидера движения, быстрого принятия соответствующего закона ждать не следует.

Координатор общественного движения "Синие ведёрки" Пётр Шкуматов прокомментировал Лайфу информацию о том, что в России могут разрешить онлайн-продажу "красивых" автомобильных номеров. По словам лидера "ведёрок", данная тема периодически всплывает на повестке.

— Это абсолютно случайная история. Есть такая поговорка — нашла вожжа под хвост. Поскольку вялотекущее обсуждение этой темы идёт, плюс есть международная практика, которая не делает вообще никакого фетиша из выбора номера, у нас тоже периодически возникают такие мысли... В действительности больше подходит европейская схема, когда ты, просто заплатив повышенную госпошлину, получаешь возможность выбрать любой автомобильный номер, — отметил собеседник Лайфа.

Шкуматов считает, что подготовка законопроекта об онлайн-продаже затянется. В качестве примера он привёл упразднение обязательной установки знака "Шипы" на машины. По словам лидера "ведёрок" , бессмысленность этой нормы признавали все, включая ГИБДД, однако разработка законопроекта затянулась на год.

— Соответственно, с выбором автомобильного номера, я полагаю, будет что-то похожее. Как минимум год это займёт, даже если они займутся этим прямо сейчас, — резюмировал Шкуматов.

Ранее стало известно, что Минэкономразвития готовит проект постановления, который позволит всем желающим приобрести красивые автомобильные номера онлайн.