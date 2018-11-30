ЦБ внёс в базу более 10 тысяч мошеннических счетов для ворованных денег

Система была запущена в этом году и уже успешно функционирует. К базе подключены все российские банки.

В автоматизированную антифрод-систему Банка России об операциях по переводу денег без согласия клиента к настоящему моменту внесены записи о более чем 10 тысячах счетов, которые мошенники используют для вывода средств. Об этом в ходе конференции Skolkovo Cyberday рассказал первый замдиректора Департамента информационной безопасности ЦБ Артём Сычёв.

Он отметил, что до недавнего времени банки обменивались информацией о счетах, через которые мошенники выводили ворованные деньги, однако регулятору удалось этот обмен легализовать путём внесения изменений в законодательство.

— С апреля по август мы сумели запустить саму систему, и с августа по ноябрь в этой системе более 10 тысяч записей о счетах, через которые злоумышленники пытаются выводить ворованные деньги, — пояснил Сычёв.

К базе подключены все российские банки.