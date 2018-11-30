На смену NAFTA. США, Канада и Мексика подписали новый торговый договор

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На смену NAFTA. США, Канада и Мексика подписали новый торговый договор

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Фото: © Twitter/CGTN

Президент США Дональд Трамп, премьер Канады Джастин Трюдо и лидер Мексики Энрике Пенья Ньето подписали новый трёхсторонний торговый договор в рамках саммита G20.

Этот договор придёт на смену Соглашению о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Последний договор будет аннулирован.

Новое соглашение USMCA охватит такие сферы, как цифровая экономика и финансовые услуги.

Как уже сообщал Лайф, ранее три страны достигли соглашения о новом торговом договоре. Называться он будет USMCA (The United States — Mexico — Canada Agreement).

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