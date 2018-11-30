Шопинг в компании трёх Дедов Морозов. "Фуд-сити" открывает новогоднюю ярмарку

Подарки и сувениры, угощения для праздничного стола, мастер-классы, дегустации, розыгрыши с призами, — всё это ждёт покупателей с 1 по 31 декабря на территории крупнейшего агрокластера Европы.

"Фуд-сити" приглашает москвичей и жителей Подмосковья на главную продовольственную ярмарку столицы, которая начинает свою работу с 1 декабря. Туда стоит заглянуть за уникальной продукцией с торговых площадок из разных концов земли. На ярмарке можно приобрести продукты, подарки, продовольственные товары из Армении, Абхазии, Алжира, Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Грузии, Казахстана, Кении, Южной Кореи, Киргизии, Молдовы, Узбекистана, Израиля, Индонезии, Ирана, Македонии, Пакистана, Туркменистана и других стран.

Новогодняя ярмарка "Фуд-сити" — это то место, где покупатели смогут приобрести всё сразу и в одном месте. Уже завтра здесь заработают павильоны с праздничными украшениями для дома, новогодними подарками и сувенирами. К столу можно будет купить мясные и рыбные деликатесы, молочную продукцию, кондитерские изделия, овощи и фрукты.

— Посетителей ярмарки ждут мастер-классы по народным промыслам, общение торговых представителей и производителей, а также дегустация продукции российского производства, — рассказали Лайфу организаторы ярмарки. — Также будет представлена продукция казачьих фермерских хозяйств и народных промыслов регионов России.

Но и это ещё не всё. 12 декабря на площадке "Фуд-сити" состоится торжественное открытие павильона "Финляндия" и встреча сразу трёх Дедов Морозов — финского (Йоулупукки), якутского (Чысхаан) и российского.

Ярмарка продлится до 31 декабря на территории крупнейшего агрокластера в Европе по адресу: Москва, Калужское шоссе,10, вход № 14.