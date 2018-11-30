Дело в Илоне Маске. "Роскосмос" объяснил снижение своей конкурентоспособности

Ещё две озвученные причины — проблемы с технологиями из-за санкций и ситуация на валютном рынке.

Конкурентоспособность российской космической техники упала на мировом рынке в том числе из-за американской компании SpaceX, которой руководит Илон Маск. К такому выводу пришли в "Роскосмосе".

Госкорпорация обнародовала отчёт за 2017 год, в котором так поясняется причина неуспеха на рынке: "в сегменте средств выведения — выход частных фирм США при содействии государства на мировой рынок пусковых услуг с демпинговыми ценами космических запусков (в частности, фирмы SpaceX с семейством РН Falcon)".

Ещё одна причина — в санкциях. Из-за них появились проблемы по оснащению российской космонавтики "высококачественной импортной аппаратурой".

Третья причина — "падение курса рубля по отношению к мировым валютам".

Ранее Генпрокуратура и Счётная палата заявляли о системных нарушениях по гособоронзаказу в "Роскосмосе".