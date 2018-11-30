Ещё рано! В ГИБДД рассказали, когда водителям можно избавиться от знака "Шипы"

До 8 декабря российские автовладельцы могут нарваться на штраф, если снимут наклейку "Ш".

Российские водители могут снять наклейку "Шипы" только 8 декабря. Это связано с тем, что постановление российского кабмина с новыми поправками в ПДД вступит в силу только чуть больше чем через неделю. Об этом сообщили на официальном сайте ГИБДД.

По этой причине водителям не стоит снимать наклейку, ведь ещё можно нарваться на штраф.

В Госавтоинспекции пояснили, что этот знак потерял свою актуальность. Они отметили, что он не позволяет участникам движения однозначно судить о характере движения авто, особенно в условиях обледенения дороги или во время снегопада.