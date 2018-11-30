Жорес Алфёров госпитализирован в Москве

В Москве доставлен в больницу академик Жорес Алфёров. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Российскую академию наук.

— Жорес Алфёров госпитализирован в одну из московских клиник, — отметили там.

В то же время, по данным других источников, академик госпитализирован в Санкт-Петербурге.

Физику Жоресу Алфёрову 88 лет. Он является единственным проживающим в России нобелевским лауреатом по физике. Академик получил премию в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.