Путин и Трамп "на ногах" переговорят на саммите G20

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп "на ногах" переговорят на саммите G20. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил РИА "Новости".

— На ногах, конечно, все участники будут пересекаться, — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли возможность общения Путина и Трампа "на ногах".

Представитель Кремля добавил, что программа лидера страны на саммите "Большой двадцатки" пока ещё верстается.

Встреча Путина и Трампа была отменена американской стороной. Как уже сообщалось, глава Белого дома принял это решение после того, как переговорил с госсекретарём США Майком Помпео и советником по нацбезопасности Джоном Болтоном.