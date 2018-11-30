Голикова заявила, что в России зафиксирован дефицит рабочей силы

С начала года число свободных рабочих мест увеличилось на 16,4%, а уровень регистрируемой безработицы снизился на 15,8%.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России в данный момент наблюдается дефицит рабочей силы. Об этом она рассказала в ходе заседания Российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

— Текущая ситуация в экономике России характеризуется превышением спроса на рабочую силу над её предложением, — сказала она.

Вице-премьер уточнила, что, по данным Минтруда, число свободных рабочих мест, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 27 ноября текущего года составило 1,6 миллиона единиц. Таким образом, с начала года это число выросло на 16,4%. В то же время уровень регистрируемой безработицы к указанному числу составил 652,9 тысячи человек (на 15,8% меньше, чем в начале года).