Путин заявил, что односторонние санкции "разрывают ткань мировой экономики"

Читайте также

Путин заявил, что односторонние санкции "разрывают ткань мировой экономики"

231

Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

Глава государства отметил, что такие методы крайне негативно сказываются на атмосфере сотрудничества между странами.

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече лидеров стран БРИКС в Аргентине о том, что односторонние санкции крайне вредят мировой экономике. Недобросовестная конкуренция приходит на замену равноправному диалогу государств.

— Распространятся порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права, — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что всё это крайне негативно сказывается на атмосфере сотрудничества между странами, сворачивает деловые связи, приводит к "утрате доверия между участниками экономических отношений, разрывая саму ткань мировой экономики".

Ранее Владимир Путин заявлял, что санкции не остановят развитие партнёрства РФ с другими странами.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×