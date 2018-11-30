Путин заявил, что односторонние санкции "разрывают ткань мировой экономики"

Глава государства отметил, что такие методы крайне негативно сказываются на атмосфере сотрудничества между странами.

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече лидеров стран БРИКС в Аргентине о том, что односторонние санкции крайне вредят мировой экономике. Недобросовестная конкуренция приходит на замену равноправному диалогу государств.

— Распространятся порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права, — отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что всё это крайне негативно сказывается на атмосфере сотрудничества между странами, сворачивает деловые связи, приводит к "утрате доверия между участниками экономических отношений, разрывая саму ткань мировой экономики".

Ранее Владимир Путин заявлял, что санкции не остановят развитие партнёрства РФ с другими странами.