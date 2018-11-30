Путин заявил, что односторонние санкции "разрывают ткань мировой экономики"

Президент РФ Владимир Путин заявил на встрече лидеров стран БРИКС в Аргентине о том, что односторонние санкции крайне вредят мировой экономике. Недобросовестная конкуренция приходит на замену равноправному диалогу государств.
— Распространятся порочная практика использования незаконных односторонних санкций, протекционистских мер в обход Устава ООН, правил ВТО и других общепризнанных норм права, — отметил российский лидер.
Он подчеркнул, что всё это крайне негативно сказывается на атмосфере сотрудничества между странами, сворачивает деловые связи, приводит к "утрате доверия между участниками экономических отношений, разрывая саму ткань мировой экономики".
Ранее Владимир Путин заявлял, что санкции не остановят развитие партнёрства РФ с другими странами.
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