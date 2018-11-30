Путин заявил, что заигрывание с террористами побуждает их к кровавым злодеяниям

Российский лидер также осудил "авантюрное использование" экстремистских группировок.

Президент РФ Владимир Путин назвал недопустимыми компромиссы и заигрывания с террористами в геополитических целях. Это заявление глава российского государства сделал на встрече БРИКС на полях саммита "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе.

— В отношении террористических группировок недопустимы двойные стандарты или какие бы то ни было компромиссы и тем более их авантюрное использование в геополитических целях, — подчеркнул российских лидер.

Владимир Путин считает, что любые заигрывания только на руку экстремистам и "побуждают их совершать новые кровавые злодеяния".

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин прилетел в Буэнос-Айрес, где примет участие в саммите "Большой двадцатки".