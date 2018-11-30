"Насильно мил не будешь". Лавров отреагировал на отмену встречи Путина и Трампа

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"Насильно мил не будешь". Лавров отреагировал на отмену встречи Путина и Трампа

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Сергей Лавров. Фото: ©РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Министр иностранных дел сомневается, что решение американской стороны отменить переговоры поспособствует развитию отношений Москвы и Вашингтона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на решение американской стороны отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Он отметил, что "насильно мил не будешь".

— Я сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Но, естественно, насильно мил не будешь, — сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

Министр отметил, что, наверное, Трампу мешает и внутренняя ситуация в США и давление со стороны Украины и её спонсоров. Однако Москва будет ждать нового случая для организации встречи двух президентов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Трамп "на ногах" переговорят на саммите G20.

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