"Насильно мил не будешь". Лавров отреагировал на отмену встречи Путина и Трампа

Министр иностранных дел сомневается, что решение американской стороны отменить переговоры поспособствует развитию отношений Москвы и Вашингтона.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на решение американской стороны отменить встречу с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20. Он отметил, что "насильно мил не будешь".

— Я сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем. Но, естественно, насильно мил не будешь, — сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

Министр отметил, что, наверное, Трампу мешает и внутренняя ситуация в США и давление со стороны Украины и её спонсоров. Однако Москва будет ждать нового случая для организации встречи двух президентов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Путин и Трамп "на ногах" переговорят на саммите G20.