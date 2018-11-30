Клинцевич назвал возможную причину, по которой Трамп отменил встречу с Путиным

По мнению сенатора, в беседе с российским коллегой глава Белого дома не смог бы избежать темы о признании Крыма российским.

В Совете Федерации назвали возможную причину, по которой президент США Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Аргентине. Как отметил в беседе с Лайфом первый зампред Комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич, глава Белого дома "проговорился" в своём твиттер-аккаунте о том, что он признаёт Крым российским и хочет избежать беседы на эту тему с Путиным.

— Трамп не только подтвердил, что Крым российский, он, исходя из этой логики, отказался встречаться, потому что ему не удержаться от логики, которую предъявит Путин, — заявил Клинцевич. — И, естественно, его политистеблишмент не простит ему вот этих вещей.

При этом сенатор отметил, что Трампу даётся всё более ложная информация по керченскому инциденту, дабы встреча двух лидеров не состоялась.

Напомним, что ранее сообщалось, что Трамп отменил встречу с Путиным после разговора со своими советниками и чиновниками в свете инцидента в Керченском проливе. В то же время глава Комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв обнаружил в "твиттере" главы Белого дома признание Крыма российским, объяснив, как пришёл к такому выводу. Клинцевич полностью согласился с мнением Косачёва, отметив, что его коллега "абсолютно прав".