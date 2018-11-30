Документ предусматривает постепенное сокращение профицита с 1,8% ВВП в следующем году до 0,8% ВВП в 2021 году.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2019–2021 годы, который предусматривает постепенное сокращение его профицита. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно закону, доходы бюджета в 2019 году предусмотрены на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей. Таким образом, профицит составит 1,932 триллиона рублей или 1,8% ВВП. Бюджет сформирован, исходя из прогноза ВВП в 105,82 триллиона рублей и инфляции не выше 4,3%.

В следующие два года предполагается постепенный рост доходов и расходов бюджета с постепенным сокращением профицита. В 2020 году ожидаются доходы в 20,219 триллиона рублей, расходы — 18,994 триллиона рублей. Прогнозируемый профицит — 1,224 триллиона рублей, или 1,1% ВВП. В 2021 году предусмотрены доходы в 20,978 триллиона рублей, расходы — 20,026 триллиона рублей. Соответственно, профицит составит 952 миллиарда рублей (0,8% ВВП).

Ранее президент России Владимир Путин подписал поправки в федеральный бюджет на 2018 год, увеличивающий профицит с 0,5% до 2,1% ВВП.