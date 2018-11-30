Путин призвал сделать всё возможное для сохранения СВПД по Ирану

Сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) позволит предотвратить возникновение нового витка напряжённости вокруг иранской ядерной программы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече БРИКС в рамках саммита G20.
— Чтобы не допустить нового витка напряжённости вокруг иранской ядерной программы, следует делать всё возможное для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий, — призвал российский лидер.
Ранее анонсировалось, что проблематику координации действий по сохранению СВПД и обеспечения европейской безопасности Владимир Путин планирует обсудить с французским коллегой Эмманюэлем Макроном. Встреча также должна состояться на полях саммита "Двадцатки".
Напомним, в мае этого года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки по Ирану. Спустя месяц после этого Минфин США дважды расширял санкции в отношении исламской республики.
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