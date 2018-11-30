Путин заявил, что химатака террористов в Алеппо не должна остаться безнаказанной

Российский лидер напомнил, что в результате "выходки" боевиков пострадали десятки сирийцев, в том числе — дети.

Применение террористами химоружия против мирного населения сирийского Алеппо не должно остаться безнаказанным. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече БРИКС на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе.

Российский лидер назвал вопиющим нарушением режима прекращения огня обстрел 24 ноября жителей западной части города с помощью снарядов с отравляющими веществами, предположительно хлором. Путин напомнил, что в результате химатаки боевиков пострадали десятки сирийцев, в том числе — дети.

— Подобные преступления террористов не должны оставаться безнаказанными, иначе они будут тиражировать подобные выходки, — подчеркнул президент РФ.

Вечером 24 ноября боевики, находившиеся в зоне деэскалации в Идлибе, обстреляли жилые районы города Алеппо снарядами с отравляющим веществом. После атаки 107 мирных жителей были доставлены в больницы с симптомами отравления.