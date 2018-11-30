От Трампа далеко. Стало известно, кого на G20 посадят рядом с Путиным

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От Трампа далеко. Стало известно, кого на G20 посадят рядом с Путиным

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Фото: ©L!FE/Павел Баранов

Российского и американского лидера организаторы решили разделить четырьмя другими главами государств.

Стало известно, как лидеров "Большой двадцатки" рассадят на саммите в Буэнос-Айресе. Рядом с президентом РФ Владимиром Путиным будут сидеть президент Южной Кореи и наследный принц Саудовской Аравии.

Что касается президента США Дональда Трампа, то его с Владимиром Путиным будут разделять четыре других лидера — Саудовской Аравии, ЮАР, Турции и Великобритании.

Напомним, саммит G20 в Аргентине будет продолжаться два дня. На его полях президент РФ Владимир Путин проведёт также несколько личных встреч. Переговоры с лидером США Дональдом Трампом могут состояться только "на ногах". Американский президент накануне заявил, что полноценная встреча не состоится.

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