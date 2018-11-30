Путин рассказал, чем грозит возможный выход США из Договора о РСМД

По словам российского лидера, опасения вызывает и позиция Вашингтона относительно СНВ.

Возможный выход США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт риски неконтролируемой гонки вооружений. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Возможный отказ США от обязательств по Договору о РСМД, неясность в позиции по проблеме Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) создают риски неконтролируемой гонки вооружений, — предупредил глава Российского государства.

По словам Путина, Россия встревожена ситуацией, сложившейся в сфере нераспространения и разоружения. Президент РФ рассчитывает, что страны БРИКС будут выступать с единых согласованных позиций по этой теме. Как отметил Путин, это станет важным фактором мобилизации усилий мирового сообщества в интересах обеспечения мировой безопасности и стабильности.

Напомним, американский президент Дональд Трамп 20 октября публично объявил о намерении США выйти из ДРСМД. Официальное уведомление на этот счёт Вашингтон Москве пока не передавал.