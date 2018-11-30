Сибирские волонтёры собирают деньги, чтобы перевезти найденного в Китае котёнка

Сейчас для бездомного животного ищут также сопровождающего, который смог бы его привезти.

Новосибирские волонтёры из фонда "Варежка" собирают деньги и ищут попутчика для того, чтобы перевезти из Китая в Россию бездомного котёнка Ёши. Об этом сообщается на сайте организации.

— Нам нужно найти человека, который через месяц или два будет ехать из Китая в Новосибирск и сможет взять с собой Ёши, — говорится в сообщении волонтёров.

Как сообщает РИА "Новости", котёнка нашёл один из волонтёров, который был в командировке в Китае. На улице он бы наверняка не выжил, так как в этой стране хорошо работают службы отлова животным.

Чтобы не усыплять малыша, решено было вывезти его в Россию и уже в нашей стране искать для котёнка настоящий дом. Однако для этого нужно оформить необходимые документы, что требует времени и средств (порядка 30 тысяч рублей, из которых собрана половина).

Отмечается, что сейчас у Ёши уже есть паспорт, чип, найти осталось лишь человека, который примерно в конце декабре — начале января будет лететь из Китая в Россию. Сейчас же питомец временно живёт недалеко от Шанхая и города Ханчжоу, у пары россиян, которые работают в Китае.