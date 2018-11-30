Бункер на колёсах или зверь? Аргентинские СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа

Аргентинские СМИ обсуждают лимузины президентов России и США, которые прилетели вместе со своими владельцами в Буэнос-Айрес на саммит "Большой двадцатки".

Автомобиль Aurus, на котором передвигается Владимир Путин, телеканал TN назвал настоящим бункером на колёсах. Журналисты отметили, что он выдерживает пули большого калибра и даже воздействие взрывчатки, а все детали автомобиля совершенно секретны.

По данным местного издания Clarin, Cadillac One Дональда Трампа по прозвищу "Зверь" имеет вес в 7 тонн и способность выдерживать химические и биологические атаки.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, чем лимузин Aurus Владимира Путина принципиально отличается от автомобиля Cadillac президента США.