Бункер на колёсах или зверь? Аргентинские СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа

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Бункер на колёсах или зверь? Аргентинские СМИ сравнили лимузины Путина и Трампа

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Коллаж: © L!FE. Фото: ©Пресс-служба Президента РФ / Сlarin

Аргентинские СМИ обсуждают лимузины президентов России и США, которые прилетели вместе со своими владельцами в Буэнос-Айрес на саммит "Большой двадцатки".

Автомобиль Aurus, на котором передвигается Владимир Путин, телеканал TN назвал настоящим бункером на колёсах. Журналисты отметили, что он выдерживает пули большого калибра и даже воздействие взрывчатки, а все детали автомобиля совершенно секретны.

<p>Фото: © Пресс-служба президента РФ</p>

По данным местного издания Clarin, Cadillac One Дональда Трампа по прозвищу "Зверь" имеет вес в 7 тонн и способность выдерживать химические и биологические атаки.

<p>Cadillac Дональда Трампа. Фото: © <a href="https://www.clarin.com/autos/bestia-trump-limusina-putin-autos-seguros-mundo-pais_0_eJwmRUI_T.html" target="_blank">Сlarin</a></p>

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров рассказал, чем лимузин Aurus Владимира Путина принципиально отличается от автомобиля Cadillac президента США.

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