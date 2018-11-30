Шарфы из альпаки, вино и браслеты. В Аргентине рассказали о подарках лидерам G20

Лидерам государств — членов "Большой двадцатки" в Аргентине подарят вещи, которые подчёркивают особенность этой страны. Об этом сообщает РИА "Новости".
Так, главы государств получат шарфы из шерсти альпаки. Их сшили работницы кооператива из горной провинции Катамарка.
Ещё один подарок — вино из всемирно известного региона Мендоза. Есть и безалкогольный вариант — чай из Патагонии. Его может дополнить местный карамельный десерт Дульсе де лече — что то вроде варёной сгущёнки.
Супругам глав государств организаторы G20 подарили браслеты из аргентинского серебра.
Ранее Лайф рассказывал, какими деликатесами накормят гостей саммита.
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