В ДНР заявили о подготовке масштабного наступления ВСУ

В ДНР установили, что ВСУ концентрируют свои силы на мариупольском направлении и готовятся к масштабному наступлению, заявил замглавы управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

— Ведётся подготовка ударной группировки в зоне операции объединённых сил к наступательным действиям против нашей республики, — сказал он.

По словам Басурина, наступление готовится в начале декабря. По данным разведки, в планах ВСУ дойти до Новоазовска с выходом к границе России.

Пока на мариупольском направлении обнаружили три бригады ВСУ: 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 36-я отдельная бригада морской пехоты и 128-я отдельная горно-штурмовая бригада.