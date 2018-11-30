В ДНР заявили о подготовке масштабного наступления ВСУ

Читайте также

В ДНР заявили о подготовке масштабного наступления ВСУ

1267

Фото: © РИА Новости

В ДНР установили, что ВСУ концентрируют свои силы на мариупольском направлении и готовятся к масштабному наступлению, заявил замглавы управления Народной милиции республики Эдуард Басурин.

— Ведётся подготовка ударной группировки в зоне операции объединённых сил к наступательным действиям против нашей республики, — сказал он.

По словам Басурина, наступление готовится в начале декабря. По данным разведки, в планах ВСУ дойти до Новоазовска с выходом к границе России.

Пока на мариупольском направлении обнаружили три бригады ВСУ: 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 36-я отдельная бригада морской пехоты и 128-я отдельная горно-штурмовая бригада.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×