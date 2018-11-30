Взрывы и чёрный дым. В Саранске огонь охватил крупный склад — видео

Пожарные на протяжении нескольких часов борются с огнём на складе с картонными изделиями и древесиной в Саранске. Как сообщили Лайфу в МЧС Мордовии, охваченное пламенем помещение самостоятельно покинули десять человек.
Распространение огня удалось остановить на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Однако полностью ликвидировать пожар не удаётся. По словам представителя МЧС, на территории склада взрываются находящиеся там газовые баллоны.
Также сообщается о риске обрушения конструкций здания. Это и продолжающиеся взрывы создают угрозу для жизни работающих в помещении пожарных. Сейчас борьбу с огнём ведут 52 человека и 19 единиц техники.
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