Взрывы и чёрный дым. В Саранске огонь охватил крупный склад — видео

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Взрывы и чёрный дым. В Саранске огонь охватил крупный склад — видео

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Существует риск обрушения конструкций здания, что создаёт угрозу для жизни работающих в помещении пожарных.

Пожарные на протяжении нескольких часов борются с огнём на складе с картонными изделиями и древесиной в Саранске. Как сообщили Лайфу в МЧС Мордовии, охваченное пламенем помещение самостоятельно покинули десять человек.

<p>Фото: © L!FE</p>

Распространение огня удалось остановить на площади 2,4 тысячи квадратных метров. Однако полностью ликвидировать пожар не удаётся. По словам представителя МЧС, на территории склада взрываются находящиеся там газовые баллоны.

<p>Фото: © L!FE</p>

Также сообщается о риске обрушения конструкций здания. Это и продолжающиеся взрывы создают угрозу для жизни работающих в помещении пожарных. Сейчас борьбу с огнём ведут 52 человека и 19 единиц техники.

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