Даже не поздоровались. Путин и Трамп не общались на открытии саммита G20

Ранее в Кремле не исключали, что президент РФ и лидер США могут "на ногах" переговорить в Аргентине.

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп не общались на открытии саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Как сообщает корреспондент Лайфа с места событий, главы двух стран даже не поздоровались, а на церемонии фотографирования Путина и Трампа поставили далеко друг от друга.

После церемонии совместного фото участники саммита так быстро прошли в зал заседания, что у них не было времени переговорить друг с другом. Путин и Трамп заняли предназначенные им места за столом. Как уже ранее сообщал Лайф, рядом с главой России сидят президент Южной Кореи и наследный принц Саудовской Аравии.

При этом российский лидер тепло поприветствовал наследного принца.

Саммит G20 в Аргентине будет продолжаться два дня. На его полях президент РФ Владимир Путин проведёт также несколько личных встреч. Переговоры с лидером США Дональдом Трампом могут состояться только "на ногах".