Даже не поздоровались. Путин и Трамп не общались на открытии саммита G20

Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп не общались на открытии саммита "Большой двадцатки" в Аргентине. Как сообщает корреспондент Лайфа с места событий, главы двух стран даже не поздоровались, а на церемонии фотографирования Путина и Трампа поставили далеко друг от друга.
После церемонии совместного фото участники саммита так быстро прошли в зал заседания, что у них не было времени переговорить друг с другом. Путин и Трамп заняли предназначенные им места за столом. Как уже ранее сообщал Лайф, рядом с главой России сидят президент Южной Кореи и наследный принц Саудовской Аравии.
При этом российский лидер тепло поприветствовал наследного принца.
Watch...— Saudi News (@saudinews50_en) 30 ноября 2018 г.
In #G20 ..Great Leaders greet differently.#SaudiArabia#G20Summit#G20Argentina#MBS#Russia#Putin#CrownPrinceInG20 pic.twitter.com/8yboNsugF8
Саммит G20 в Аргентине будет продолжаться два дня. На его полях президент РФ Владимир Путин проведёт также несколько личных встреч. Переговоры с лидером США Дональдом Трампом могут состояться только "на ногах".
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