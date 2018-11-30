Внучка выросла. Дед Мороз рассказал, почему Снегурочка живёт отдельно

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Внучка выросла. Дед Мороз рассказал, почему Снегурочка живёт отдельно

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Дед Мороз и Снегурочка. Фото: © РИА Новости/Олег Смыслов

По словам волшебника, девушка проживает в Костроме рядом с прекрасным большим лесом.

Дед Мороз рассказал, почему внучка не живёт вместе с ним в его сказочной вотчине в Великом Устюге. Секрет главный волшебник России раскрыл на пресс-конференции, посвящённой празднованию Нового года.

— Снегурочке более 230 лет. И, как все дети, вырастая, она уже не живёт с дедом, — поведал зимний волшебник.

По словам Деда Мороза, его внучка проживает в Костроме рядом с прекрасным большим лесом. Дедушка рассказал, что она очень любит животных. Как отметил волшебник, особенно Снегурочка привязана к собаке породы хаски, которую им подарил друг из Якутии.

Ранее Дед Мороз из Великого Устюга рассказал, что нужно загадывать на Новый год, чтобы желание точно сбылось.

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