В УПЦ предложили возбудить против Порошенко дело по факту разжигания розни

Против самого президента Украины Петра Порошенко нужно возбудить уголовное дело по факту разжигания межрелигиозной розни. Такое мнение РИА "Новости" выразил глава пресс-службы канонической Украинской православной церкви Василий Анисимов.
По его мнению, Порошенко во время выступления перед СМИ оклеветал УПЦ Московского патриархата, заявив, что церковь молится "за агрессора".
— Это же есть не что иное, как науськивание на православную церковь, разжигание межрелигиозной розни. По-моему, весь состав преступления налицо, — заявил глава пресс-службы.
Напомним, ранее СБУ сообщила, что проводит обыски в Киевско-Печерской лавре и по месту жительства её настоятеля Павла. По информации пресс-службы УПЦ, дело возбуждено прокурором Кагарлыцкого района Киевской области по статье о разжигании межрелигиозной вражды.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени