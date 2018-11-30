Экзотика за решёткой. Заключённые вырастили в уральской колонии бананы и лимоны

В их планах — приготовить из тропических фруктов какие-нибудь оригинальные блюда.

Заключённые из исправительной колонии № 47 в Каменске-Уральском Свердловской области вырастили в зимнем саду экзотические растения, в том числе лимоны и бананы. Об этом сообщила пресс-служба свердловского ГУ ФСИН.

Осуждённые долгое время ухаживали за деревьями — обрабатывали землю, подкармливая корни удобрениями и поливали. Благодаря упорству и заботе тропические деревья дали первые плоды. В управлении отметили, что ближе к Новому 2019 году бананы и лимоны дозреют и их подадут в столовой учреждения. В планах заключённых — приготовить из тропических фруктов какие-нибудь оригинальные блюда.

Во ФСИН добавили, что также заключённые шьют форму для сотрудников УИС, одежду для осуждённых, матрасы и подушки, рабочую спецодежду, а также костюмы для охотников и рыбаков. Кроме того, они выращивают сельхозкультуры.