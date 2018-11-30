"Жест значимый". Дипломат объяснил, почему Путин и Трамп не поздоровались на G20

Керченская провокация со стороны Украины сыграла свою роль. По мнению Василия Корчмаря, именно для этого она и задумывалась.

Чуть более двух недель прошло с момента встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в Париже, однако если 11 ноября они пожали руки и во время рабочего графика сидели друг напротив друга, то в Буэнос-Айресе даже не поздоровались. Почему так произошло, Лайфу пояснил дипломат и чрезвычайный и полномочный посланник второго класса в отставке Василий Корчмарь.

— Если в последний раз наш президент подошёл, поприветствовал, похлопал по плечу, показал большой палец, это знак того, что предстоит встреча и он готов встретиться с Дональдом Трампом на любой площадке, — отметил он.

Теперь же, по мнению дипломата, керченская провокация со стороны Украины сыграла свою роль.

— Она была задумана как раз с этой целью. Несомненно, здесь роль сыграли и американские советники, которые находятся и в Киеве, и в Вашингтоне. Всё было сделано так, чтобы перед "двадцаткой" создать какой-то инцидент и попытаться предотвратить эту встречу. Что у них и получилось, — сказал Корчмарь.

Тем не менее дипломат выразил мнение, что вопрос здороваться или нет — в первую очередь дело каждого человека, однако в данном случае, когда глава одного государства не приветствует лично лидера другой страны, это уже определённый знак.

— Жест значимый, что между ними прошёл холодок. Это уже демонстрация того, что мы были настроены, мы готовились, в последнюю секунду пришла информация о том, что встреча не состоится, — заключил Корчмарь.

Напомним, ранее Путин и Трамп договорились о переговорах на полях саммита G20 в Аргентине, однако после керченского инцидента встреча была отменена. Как ранее писал Лайф, лидеры могут переговорить только "на ногах".