Сплошное свинство. Зоозащитники призвали не дарить мини-пигов на Новый год

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Сплошное свинство. Зоозащитники призвали не дарить мини-пигов на Новый год

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Фото: © Агентство "Москва"/ Никеричев Андрей

Опасность заключается даже не в том, что вместо милой хрюшки вам могут подложить свинью. Речь идёт о жизни живого существа, которому найти новый дом будет достаточно сложно.

Зоозащитники бьют тревогу: каждый год тысячи животных, олицетворяющих символ года по восточному календарю, оказываются в качестве подарка у кого-то под ёлкой, а затем и на улице. В год Собаки это происходит с милыми щенками, в год дракона — с экзотическими ящерицами или игуанами. В 2019 году, который считается годом Жёлтой Земляной Свиньи, таким подарком могут оказаться мини-пиги.

Профессиональная заводчица декоративных свинок, руководитель Театра мини-пигов Ксения Ремизова заявила, что интерес к живым подаркам возрастает с каждым годом.

— Накануне праздников, конечно, ажиотаж есть, но мы этому ажиотажу противостоим и говорим, что этих животных дарить нельзя, мы это очень строго отслеживаем, — предупредила она на пресс-конференции, приуроченной к Новому году.

<p>Фото: © Pixabay</p>

С кормёжкой этих животных проблем чаще всего не возникает: едят они овощи и фрукты, а характер у них спокойный и миролюбивый.

Но вот о чём часто забывают новоиспечённые хозяева, так это о том, что свинки остаются по-настоящему карликовыми только в нежном возрасте. По мере взросления хрюшки растут, достигая 70 кг массы и 40 см в холке. Есть такие породы мини-пигов, представители которых не вырастают больше 10 килограммов, но это скорее исключение из правил.

Ведущий инспектор Московского общества защиты животных Наталья Базаркина сетует, что пристроить свинку, выросшую до приличных размеров и надоевшую хозяевам, практически нереально.

<p>Фото: © flickr.com/<a href="https://www.flickr.com/photos/blacktigersdream/36664806723/in/photolist-XRWHE4-4Z8qWF-9c4chU-9c479y-9c17a4-9c13me-9c14RV-9c11VV-6fHxmW-GygFE-56djvS-95ryoM-c4iWY5-rjnpgX-c4iWsj-5aazUE-2HZ7UT-2LrQE-c4iXhS-c4iXrj-zB96A-d1pqPd-HVbign-9c48km-34j56N-zgFrKQ-SqeECV-25RDeUK-QpwVRC-QpwVWN-PmkCHQ-QpwWtj-Pp4qKp-Pp4qpe-Pp4qDH-PmkDf1-24A1C1B-rCAfYL-8wjeHB-7ZH51m-9gaLbQ-c4iXAN-7MNrhb-75QHq2-tTs1L-dd5Bit-5QsyHv-Qebp6G-aucF3N-dd5Cdm" target="_blank">Cloudtail the Snow Leopard</a></p>

— В худшем случае все эти подарки в виде символа года затем выбрасываются на улицу. Когда год дракона был, я лично выхаживала крокодила, потому что его выкинули холодной осенью в речку, — рассказала она в беседе с Лайфом.

Прежде чем решиться на живой подарок, следует подумать, смогут ли будущие хозяева обеспечить ему полноценную жизнь. Зоозащитники предлагают альтернативу: подарить плюшевую или резиновую свинку, статуэтку из фарфора или даже из драгметаллов, но не живое существо.

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