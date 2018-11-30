Умер известный американский скульптор Роберт Моррис

Автор выдающихся произведений в области абстрактного экспрессионизма и минимализма американский скульптор Роберт Моррис умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Знаменитый художник-концептуалист скончался в городе Кингстон в штате Нью-Йорк 28 ноября, но известно об этом стало только сейчас.

Роберт Моррис родился в 1931 году в Канзас-Сити в штате Миссури. Свою карьеру он начал в качестве художника. В 1966 году Моррис опубликовал серию эссе Notes on Sculpture ("Заметки по скульптуре"), которая оказала значительное влияние на развитие минимализма. Также он известен тем, что учредил "современный Стоунхендж" — Обсерваторию Роберта Морриса в Нидерландах, которая фиксирует солнцестояния и равноденствия.