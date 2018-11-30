Медведев поддержал идею направлять маткапитал на строительство домов в СНТ

Премьер напомнил, что возможности использования этих денег всё время расширяются.

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев назвал обоснованной идею разрешить использовать материанский капитал для возведения жилых домов в садовых некоммерческих товариществах (СНТ).

— Расширение возможностей использования материнского капитала в том числе на земельных участках, существующих в садовых товариществах, вполне обосновано, — приводит ТАСС слова премьера в общественной приёмной "Единой России".

Это был ответ Медведева на просьбу москвички. Она рассказала, что получила участок в СНТ по наследству, но дом там построить не может, хоть у неё и есть материнский капитал.

Глава правительства напомнил, что сейчас использовать маткапитал можно только на землях, отведённых под индивидуальное жилищное строительство, однако возможности использования этих денег всё время расширяются.

Мнение премьера поддержали присутствующие на встрече мэр Москвы Сергей Собянин и глава Московской области Андрей Воробьёв.

Ранее ОНФ называл самые частые виды мошенничества с материнским капиталом в России.