После гибели двух женщин и ребёнка возбуждено дело о доведении до самоубийства

Следователи будут выяснять, какая психологическая обстановка была в семье умерших бабушки, её дочери и внучки.

Республиканское управление СК РФ по Удмуртии возбудило уголовное дело по факту обнаружения тел двух женщин и девочки в городе Глазов.

— …возбуждено уголовное дело по факту гибели двух женщин и ребёнка в г. Глазов (п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ — убийство малолетнего, ст. 110 УК РФ — доведение до самоубийства), — говорится в сообщении ведомства.

Напомним, тела были найдены сегодня у многоэтажного дома. Погибли 55-летняя пенсионерка, её 35-летняя дочь и 9-летняя внучка. Следователям предстоит выяснить в том числе, какая была психологическая обстановка в семье. Также будет проверено, что о семье знали социальные службы.