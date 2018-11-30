Председатель Клуба лысых исключил связь между выпадением волос и переохлаждением

Ранее врач порекомендовал обязательно носить зимой головной убор, поскольку при воздействии низких температур на кожу головы возрастает риск облысения.

Председатель Клуба лысых Андрей Попов в беседе с Лайфом исключил связь между выпадением волос и отсутствием шапки в мороз. По его словам, за всё время существования организации ни один человек не называл причиной своего облысения холод.

— Клубу всё-таки 11 лет. И он включает не только лысых мужчин, но и женщин и детей с алопецией. Есть такое заболевание, и оно тоже совершенно не связано с этим... Я вам не могу сказать, что знаю кого-то или слышал о таком человеке, который потерял волосы в результате переохлаждения. А профессоров, которые такое говорят, я знаю, да, — отметил собеседник Лайфа.

По его мнению, от переохлаждения головы, как правило, возникают совершенно другие проблемы, например менингит.

Ранее главный дерматовенеролог и косметолог Департамента здравоохранения Москвы Николай Потекаев рассказал, что отсутствие шапки зимой грозит серьёзными последствиями. По его словам, холод может привести к воспалительным заболеваниям и очаговому выпадению волос.