В Чечне сообщили, что Рамзан Кадыров задекларировал все доходы

Глава Чечни Рамзан Кадыров задекларировал все свои доходы. Так его пресс-секретарь Альви Каримов прокомментировал сообщения о якобы полученной Кадыровым прибыли от скаковых лошадей.

— В соответствии с требованиями закона все сведения о доходах, в том числе от использования принадлежащего имущества, отражаются в подаваемой главой республики декларации о доходах, — приводит ТАСС слова Каримова.

Согласно данным на сайте главы Чечни и правительства республики, Рамзан Кадыров в 2017 году заработал почти 7 млн рублей, в 2016-м — 11,5 млн рублей, в 2015-м — более 5 млн рублей.

Поводом для комментария стало сообщение Transparency International о том, что глава Чечни якобы имеет 128 лошадей, которые за два года принесли ему 100 млн рублей.