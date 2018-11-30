Преемник мексиканского наркобарона Коротышки получил пожизненный срок в США

Преступник по прозвищу Лисенсьядо (Учёный) признался, что более 15 лет был одним из лидеров наркокартеля "Синалоа".

Один из главных соратников мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка — Дамасо Лопес Нуньес, возглавивший картель "Синалоа" после поимки главаря, был приговорён в США к пожизненному заключению. Об этом пишет издание SNP.

Во время суда преступник по прозвищу Лисенсьядо (Учёный) признал себя причастным к поставкам более пяти килограммов наркотиков и в том, что свыше 15 лет был одним из лидеров "Синалоа".

Преемник Коротышки был задержан в Мексике в 2017 году, а в июле 2018 года по запросу американских спецслужб экстрадирован в США. По данным ФБР, он возглавил наркокартель после ареста его босса — одного из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики — Коротышки.