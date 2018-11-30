Трамп проигнорировал вопрос российских журналистов о встрече с Путиным — видео

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос Лайфа о том, почему он отказался встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 и хочет ли он провести такую встречу в будущем.

Как видно на этих кадрах, президент США услышал вопрос, но отмахнулся рукой от российских журналистов.

Напомним, накануне Трамп заявил, что решил не встречаться с Владимиром Путиным из-за инцидента в Чёрном море с задержанием украинских моряков, нарушивших границу России.