Трамп проигнорировал вопрос российских журналистов о встрече с Путиным — видео

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос Лайфа о том, почему он отказался встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 и хочет ли он провести такую встречу в будущем.
Как видно на этих кадрах, президент США услышал вопрос, но отмахнулся рукой от российских журналистов.
Напомним, накануне Трамп заявил, что решил не встречаться с Владимиром Путиным из-за инцидента в Чёрном море с задержанием украинских моряков, нарушивших границу России.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени