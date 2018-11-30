Носились за безумцами. Захарова заявила, что РФ мягко обошлась с судами Украины

По её мнению, другие государства поступили бы более жёстко, сразу приняв меры в отношении нарушителей.

Российская сторона "в ручном режиме" занималась украинскими судами-нарушителями в своих водах, чего многие государства просто не стали бы делать. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Ни одна страна мира не позволила бы себе носиться за этими безумцами в рамках своих территориальных вод, запрашивать у них позывные, запрашивать, кто они, останавливать их, в том числе рискуя своими жизнями, отправлять туда такое количество людей и в ручном режиме целый день пытаться их остановить, — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, 28 октября на Украине введено военное положение. Оно будет действовать 30 дней в десяти областях Незалежной, граничащих с Россией и имеющих выход к морю.

Решение о введении военного положения было принято после инцидента в Керченском проливе в воскресенье, 25 ноября. Три украинских судна незаконно пересекли границу с Россией, за что были задержаны Погранслужбой ФСБ. Все находившиеся на них граждане Украины были взяты под стражу. Они переправлены в столичный СИЗО.