Путин и Макрон обсудили ситуацию в Сирии и на Украине

Президент РФ Владимир Путин и лидер Франции Эмманюэль Макрон провели встречу в Аргентине на полях саммита "Большой двадцатки". Они обсудили ситуацию на Украине и в Сирии.

Президент РФ отметил, что отношения двух стран развиваются. Так, товарооборот в прошлом году вырос на 16,5%, прирост ожидается и в этом. Макрон, в свою очередь, поблагодарил Путина за визит в Париж 11 ноября.

— Но есть нам что обсудить, проработать. И я рад возможности встретиться с вами по случаю саммита "Большой двадцатки", — сказал Макрон.

Он отметил, что после недавней встречи в Стамбуле по Сирии ситуация там изменилась. И добавил, что положение на Украине будет обсуждаться с учётом последних событий в Чёрном море.