Путин назвал Антарктиду стратегически важным регионом

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал участников первой автомобильной экспедиции "Антарктида: 200 лет открытий", приуроченной к 200-летию открытия континента русскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

В телеграмме глава государства отметил, что экспедицию ждёт суровое испытание на бескрайних ледяных просторах, но при этом она играет важную роль для будущего исследования Антарктического континента.

— Ваша инициатива имеет серьёзное практическое значение для дальнейшего освоения Антарктического континента, наращивания российского присутствия в этом стратегически важном регионе, — говорится в телеграмме.

Также Путин отметил, что нынешний поход — это вклад не только в освоение Антарктиды, но и сохранение памяти о героях-первопроходцах, которые принесли России "славу великой полярной державы".