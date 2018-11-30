Трамп не уверен, сможет ли он "обменяться любезностями" с Путиным на G20

Президент США Дональд Трамп заявил, что не уверен, обменяется ли он любезностями с российским лидером Владимиром Путиным в ходе саммита G20 в Аргентине.

— Я не знаю. Не особенно. Не знаю, — цитирует Трампа ТАСС.

При этом он отметил, что надеется на урегулирование ситуации и встречу с российским лидером.

Напомним, в ходе саммита G20 у Трампа должна была состояться встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, однако американский лидер объявил о её отмене. В Кремле при этом отметили, что Владимир Путин готов к новым контактам с Трампом.

В ходе первого дня саммита лидеры всё-таки поздоровались, однако не уточняется, как именно они поприветствовали друг друга — словами или пожали руки.