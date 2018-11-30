Киев запретил иностранным журналистам приезжать в Крым и Донбасс

Украина запретила иностранным журналистам въезжать в Крым и Донбасс, запрет при этом не касается сотрудников украинских СМИ. Об этом сообщает телеканал "Громадське" со ссылкой на Госпогранслужбу Украины и замминистра информационной политики Эмине Джапарову.

В Госпогранслужбе заявили, что въезд на эти территории запрещён всем иностранным гражданам, во время военного положения приехать туда "можно только по украинским документам".

— С одной стороны, мы понимаем, что журналисты — это отдельная категория, в деятельности которой мы заинтересованы. Но речь идёт пока о 30 днях, поэтому мы надеемся на понимание иностранных коллег и что это не повлияет на освещение вопросов Украины, — подтвердила Эмине Джапарова.

Крым стал российским регионом после референдума в марте 2014 года, но Украина до сих пор не признаёт его результаты и считает республику своей, но временно оккупированной территорией.

Напомним, 28 октября на Украине было введено военное положение. Оно будет действовать 30 дней в десяти областях страны, граничащих с Россией и имеющих выход к морю. Также 30 ноября власти Украины запретили въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет.