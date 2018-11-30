ФСО завершила учения в центре Москвы

Федеральная служба охраны (ФСО) отчиталась о завершении основного этапа ежегодных тактико-специальных учений в районе Кремля. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что бойцами подразделения были отработаны механизмы пресечения террористических угроз, в том числе и с использованием авиационной техники, оказание экстренной медицинской помощи и тушение пожара.

Учения охватили значительную часть территории Московского Кремля. Также отдельные элементы были реализованы на Красной площади, в Александровском саду и на Боровицкой площади.

Сообщается о незначительных ограничениях для посещения этих культурных объектов, а также об ограничении автомобильного движения по Боровицкой площади.

Ранее Лайф сообщал, что 22 ноября в социальных сетях и СМИ появлялись сообщения о кружащих вертолётах над Кремлём. В ФСО пояснили, что это часть учений спецслужб. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что ничего необычного в происходящем нет, поскольку Кремль является режимным объектом.