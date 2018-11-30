Губернатор Аляски объявил режим стихийного бедствия после мощного землетрясения

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Губернатор Аляски объявил режим стихийного бедствия после мощного землетрясения

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Ранее в регионе произошло землетрясение магнитудой 7.0, от подземных толчков падала и ломалась мебель, повреждены покрытия на потолке и стенах, разрушены дороги.

Губернатор Аляски Билл Уокер объявил в штате режим стихийного бедствия после мощного землетрясения, власти находятся в контакте с Белым домом.

— Работаем с аварийными службами, чтобы убедиться, что жители в безопасности, — написал Билл Уокер в "Твиттере", отметив, что был создан оперативный штаб, который внимательно следит за сообщениями об афтершоках и оценивает ущерб, нанесённый дорогам, мостам и зданиям.

Также о землетрясении доложили президенту США Дональду Трампу.

— Президенту было доложено о землетрясении у Анкориджа, штат Аляска, он следит за сообщениями о разрушениях. Мы молимся за безопасность всех жителей Аляски! — написала в "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

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