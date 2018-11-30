Губернатор Аляски объявил режим стихийного бедствия после мощного землетрясения

Губернатор Аляски Билл Уокер объявил в штате режим стихийного бедствия после мощного землетрясения, власти находятся в контакте с Белым домом.
— Работаем с аварийными службами, чтобы убедиться, что жители в безопасности, — написал Билл Уокер в "Твиттере", отметив, что был создан оперативный штаб, который внимательно следит за сообщениями об афтершоках и оценивает ущерб, нанесённый дорогам, мостам и зданиям.
Some of the Alaska quake damage. A friend in Anchorage sent me these photos, which are circulating on social media. pic.twitter.com/2jVypYMiuH— Ted Land (@TedLandK5) 30 ноября 2018 г.
Также о землетрясении доложили президенту США Дональду Трампу.
Everyone is Alaska stay safe @ktva pic.twitter.com/Q3VxARGwXH— sage szymanski (@SageSzymanski) 30 ноября 2018 г.
— Президенту было доложено о землетрясении у Анкориджа, штат Аляска, он следит за сообщениями о разрушениях. Мы молимся за безопасность всех жителей Аляски! — написала в "Твиттере" пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени