Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретились на полях G20

Глава Минэнерго России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех провели встречу на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщает Минэнерго РФ в "Твиттере". При этом подробности переговоров не приводятся.

#g20_новак_аль_фалих

Александр Новак @novakav1 встретился с Министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом pic.twitter.com/WiQLZS1L0G — Минэнерго России (@MinenergoGov) 30 ноября 2018 г.

Напомним, ранее в Кремле не исключили, что на полях G20 президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман могут обсудить ситуацию, складывающуюся на нефтяном рынке.