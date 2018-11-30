Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретились на полях G20

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Министры энергетики России и Саудовской Аравии встретились на полях G20

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Глава Минэнерго России Александр Новак и министр энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халед аль-Фалех провели встречу на полях саммита G20 в Аргентине. Об этом сообщает Минэнерго РФ в "Твиттере". При этом подробности переговоров не приводятся.

Напомним, ранее в Кремле не исключили, что на полях G20 президент РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман могут обсудить ситуацию, складывающуюся на нефтяном рынке.

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