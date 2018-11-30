Глава СПЧ попросил украинского омбудсмена повлиять на запрет на въезд россиянам

Глава Совета по правам человека России Михаил Федотов обратился к уполномоченному Верховной рады Украины Людмиле Денисовой с просьбой повлиять на ситуацию с запретом на посещение Украины россиянами. Заявление опубликовано на сайте СПЧ.

— Принятое киевскими властями решение откровенно нарушает права человека, лишая миллионы ни в чём не повинных людей возможности посещать своих родственников, совершать деловые поездки, — говорится в сообщении.

Это обращение связано с запретом на въезд на территорию Украины граждан РФ мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет. Пётр Порошенко аргументировал такие меры боязнью формирования на территории страны "частных" армий.