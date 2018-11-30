Путин вместе с лидерами G20 проводит заседание по теме "Достижения консенсуса"

Владимир Путин совместно с лидерами стран — участниц "Группы двадцати" продолжил работу в рамках саммита G20. Второе рабочее заседание посвящено теме "Достижения консенсуса". На нём лидеры обсудят повестку дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, сообщает официальный сайт Кремля.

Среди обсуждаемых тем — проблема глобального изменения климата и перспективы реализации Парижского соглашения (регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере), тема содействия Африке и развитие индустриализации и инфраструктурной взаимосвязанности континента.

Ранее Лайф рассказывал, что Владимир Путин не смог пообщаться с американским президентом Дональдом Трампом на открытии саммита G20. Хотя, по словам помощника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова, лидеры всё-таки поздоровались. На вопросы российских журналистов американский президент отказался отвечать.