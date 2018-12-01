"Акты устрашения". В РПЦ осудили обыски в Киево-Печерской лавре

В РПЦ назвали обыски в Киево-Печерской лавре попыткой оказать давление на священнослужителей Украинской православной церкви из-за их отказа принимать участие в "объединительном соборе". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя Московского патриархата протоиерея Николая Балашова.

По имеющейся информации, обыски прошли также в доме настоятеля Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополита Павла. По словам собеседника агентства, это свидетельствует об увеличении давления на "непослушную" УПЦ МП.

— Полагаю, что после завершившегося вчера заседания Священного синода Константинопольского патриархата таких актов устрашения, направленных на подавление самостоятельности Украинской православной церкви, день ото дня будет становиться всё больше, — сказал Балашов.

Отмечается, что обыски проходят на фоне стремления Петра Порошенко добиться получения томоса об автокефалии для Украины. Нюанс в том, что его вручают только предстоятелю "объединённой" церкви. Его выбирают на объединительном соборе, в котором и отказываются принимать участие священнослужители УПЦ МП.